Через підрив Каховської ГЕС вода у криниці та водоймах може бути зараженою

Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть потрапити до криниць та відкритих водойм, які затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС, вчиненого Росією.

Наразі на місяцях працюють спеціалісти з Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), які збирають зразки води з водойм і криниць для подальшого аналізу.

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Як діяти людям в зонах підтоплення

Для зниження ризику інфекційних захворювань на пошкоджених територіях слід дотримуватися наступних правил:

Пийте тільки бутильовану або привезену воду.

Використовуйте лише перевірені джерела води для готування їжі та побутових потреб. Річки або криниці, розташовані у дворі, більше не вважаються безпечними джерелами води. Те ж саме стосується водопроводу, призначеного для технічних цілей.

Завжди кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, призначену для пиття, миття фруктів, ягід або посуду. Проте слід пам'ятати, що кип'ятіння не захищає воду від хімічного забруднення!

Утримайтеся від вживання продуктів, які були занурені у воду (навіть консервовані).

Віддайте перевагу термічній обробці всіх продуктів (варінню, смаженню, запіканню).

Ретельно мийте руки з милом.

Не вдягайте одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Протягом наступних 3 – 5 днів на Херсонщині та в підтоплених районах Запоріжжя, через стрімке зниження рівня води, імовірно спостерігатиметься масова загибель риби. Збирати таку рибу та вживати її (соління або в'ялення) категорично заборонено! Існує ризик захворювання на ботулізм.



Як очистити забруднену воду / Фото МОЗ

У регіонах формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. Якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте позиви до блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не займайтесь самолікуванням – негайно зверніться до лікаря.