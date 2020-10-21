На нараді 21 жовтня прем'єр-міністр України наголосив на важливості дотримання карантинних обмежень та безпечного проведення виборчого процесу. Якщо в Україні будуть дотримуватися усіх необхідних вимог, зокрема соціальної дистанції, використання масок та самоізоляціїї у випадку підозри на COVID-19 – локдауну вдасться уникнути.

Водночас на нараді була заслухана доповідь секретаріату РНБО щодо прогнозу розвитку ситуації, відповідно до якої прем'єр дав доручення керівникам облдержадміністрацій. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає 24 канал.

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Він зазначив, що Денис Шмигаль дав доручення керівникам Одеської, Харківської, Львівської та Донецької облдержадміністрацій та місту Київ щодо посилення роботи через невиконання попередніх доручень. Вони стосувалися підготовки пропозицій щодо розгортання поза медичних закладів розміщення.

Забезпечення захисту під час виборів

За словами Немчінова, прем'єр наголосив на тому, що місцеві органи влади повинні допомогти територіальним та виборчим комісіям у забезпеченні антисептичними засобами захисту.

Окремо обговорювали питання голосування на спеціальних дільницях, за словами Немчінова, МОЗ розробило відповідний протокол. Водночас міністр зазначив, що наголошували на тому, що рекомендується утриматися від участі у виборчому процесі разом з малолітніми дітьми.

Також були рекомендації щодо користування антисептиками: перед входом на виборчі дільниці й після цього. Зокрема, рекомендують мати власну ручку, щоб не наражати на небезпеку себе та інших, розповів Олег Немчінов.



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