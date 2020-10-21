На совещании 21 октября премьер-министр Украины подчеркнул важность соблюдения карантина и безопасного проведения избирательного процесса. Если в Украине будут придерживаться всех необходимых требований, в том числе социальной дистанции, использования масок и самоизоляциии в случае подозрения на COVID-19 – локдауна удастся избежать.

В то же время на совещании был заслушан доклад секретариата СНБО относительно прогноза развития ситуации, касаемо которой премьер дал поручение руководителям облгосадминистраций. Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает 24 канал.

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Он отметил, что Денис Шмыгаль дал поручение руководителям Одесской, Харьковской, Львовской и Донецкой облгосадминистраций и городу Киев по усилению работы из-за невыполнения предыдущих поручений. Они касались подготовки предложений по развертыванию вне медицинских учреждений размещения.

Обеспечение защиты во время выборов

По словам Немчинова, премьер отметил, что местные органы власти должны помочь территориальным и избирательным комиссиям в обеспечении антисептическими средствами защиты.

Отдельно обсуждались вопросы голосования на специальных участках, по словам Немчинова, Минздрав разработав соответствующий протокол. В то же время министр подчеркнул, что отмечали, что рекомендуется воздержаться от участия в избирательном процессе вместе с малолетними детьми.

Также были рекомендации по использованию антисептиков: перед входом на избирательные участки и после этого. В частности, рекомендуют иметь собственную ручку, чтобы не подвергать опасности себя и других, рассказал Олег Немчинов.



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