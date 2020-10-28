Щоденна смертність в Європі від коронавірусу зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це пише видання BBC. За словами прессекретаря ВООЗ Маргарет Гарріс, більшість випадків, які зросли на третину, припадає на Францію, Іспанію, Великобританію, Нідерланди та Росію.

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Проблема полягає в тому, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях зараз починають заповнюватися важкохворими людьми,

– сказала Гарріс.

У всьому європейському регіоні спостерігається інтенсивне зростання числа випадків зараження коронавірусною інфекцією і смертей через ускладнення, викликаних інфекцією.

Представник ВООЗ додав, що ефективність нових карантинних обмежень можна буде проаналізувати лише через два тижні.

У Росії за минулу добу повідомили про 343 смерті, загалом у країні підтвердили 26 752 летальних випадки. У Франції загалом померло 35 582 пацієнти, в Іспанії – 35 298, у Британії – 45 455.