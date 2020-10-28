Ежедневная смертность в Европе от коронавируса выросла почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом пишет издание BBC. По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, большинство случаев, которые выросли на треть приходится на Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды и Россию.

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Проблема заключается в том, что отделения интенсивной терапии в больницах сейчас начинают заполняться тяжелобольными людьми,

– сказала Харрис.

Во всем европейском регионе наблюдается интенсивный рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией и смертей из-за осложнений, вызванных инфекцией.

Представитель ВОЗ добавил, что эффективность новых карантинных ограничений можно будет проанализировать только через две недели.

В России за минувшие сутки сообщили о 343 смертях, в целом по стране подтвердили 26 752 летальных случая. Во Франции в целом умерли 35 582 пациента, в Испании – 35 298, в Великобритании – 45 455.