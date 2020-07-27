За добу в Україні виявили 807 хворих на COVID-19: ситуація в областях
Станом на 27 липня в Україні зареєстровано 65 656 випадків зараження коронавірусом, 27 918 з яких залишаються активними. 807 інфікованих виявили впродовж минулої доби.
Про ситуацію з коронавірусом в країні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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З минулу добу в Україні виявили 807 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Львівській (+120) та Івано-Франківській (+96) областях.
Від початку 2020 року на території країни зареєстрували 65 656 інфікованих. За цей період під час перебігу інфекції померли 1 616 хворих. На жаль, 11 з них не стало впродовж минулої доби.
Натомість від учора виписали ще 315 пацієнтів, які лікувались від COVID-19. Загалом від початку пандемії в Україні одужали 36 122 людини.
Коронавірус в областях України станом на 27 липня
- Вінницька область – 2 589 (+40);
- Волинська область – 3 616 (+66);
- Дніпропетровська область – 1 330 (+1);
- Донецька область – 850 (0);
- Житомирська область – 1 723 (+14);
- Закарпатська область – 4 874 (+33);
- Запорізька область – 750 (+16);
- Івано-Франківська область – 4 121 (+96);
- Кіровоградська область – 695 (+2);
- м. Київ – 7 690 (+70);
- Київська область – 3 548 (+45);
- Львівська область – 8 952 (+120);
- Луганська область – 120 (0);
- Миколаївська область – 559 (+13);
- Одеська область – 2 960 (+53);
- Полтавська область – 394 (0);
- Рівненська область – 5 701 (+78);
- Сумська область – 445 (+15);
- Тернопільська область – 2 773 (+48);
- Харківська область – 3 431 (+50);
- Херсонська область – 220 (+1);
- Хмельницька область – 1 059 (0);
- Чернівецька область – 5 634 (+42);
- Черкаська область – 902 (+5);
- Чернігівська область – 720 (+9).