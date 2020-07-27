Станом на 27 липня в Україні зареєстровано 65 656 випадків зараження коронавірусом, 27 918 з яких залишаються активними. 807 інфікованих виявили впродовж минулої доби.

Про ситуацію з коронавірусом в країні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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З минулу добу в Україні виявили 807 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Львівській (+120) та Івано-Франківській (+96) областях.

Від початку 2020 року на території країни зареєстрували 65 656 інфікованих. За цей період під час перебігу інфекції померли 1 616 хворих. На жаль, 11 з них не стало впродовж минулої доби.

Натомість від учора виписали ще 315 пацієнтів, які лікувались від COVID-19. Загалом від початку пандемії в Україні одужали 36 122 людини.

Коронавірус в областях України станом на 27 липня

Вінницька область – 2 589 (+40);

Волинська область – 3 616 (+66);

Дніпропетровська область – 1 330 (+1);

Донецька область – 850 (0);

Житомирська область – 1 723 (+14);

Закарпатська область – 4 874 (+33);

Запорізька область – 750 (+16);

Івано-Франківська область – 4 121 (+96);

Кіровоградська область – 695 (+2);

м. Київ – 7 690 (+70);

Київська область – 3 548 (+45);

Львівська область – 8 952 (+120);

Луганська область – 120 (0);

Миколаївська область – 559 (+13);

Одеська область – 2 960 (+53);

Полтавська область – 394 (0);

Рівненська область – 5 701 (+78);

Сумська область – 445 (+15);

Тернопільська область – 2 773 (+48);

Харківська область – 3 431 (+50);

Херсонська область – 220 (+1);

Хмельницька область – 1 059 (0);

Чернівецька область – 5 634 (+42);

Черкаська область – 902 (+5);

Чернігівська область – 720 (+9).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.