По состоянию на 27 июля в Украине зарегистрировано 65 656 случаев заражения коронавирусом. 807 инфицированных выявили в течение минувших суток.

О ситуации с коронавирусом в стране во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По прошедшие сутки в Украине обнаружили 807 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской (+120) и Ивано-Франковской (+96) областях.

С начала 2020 года на территории страны зарегистрировали 65 656 инфицированных. За этот период во время течения инфекции умерли 1 616 больных. К сожалению, 11 из них не стало на протяжении минувших суток.

Зато вчера выписали еще 315 пациентов, которые лечились от COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине выздоровели 36 122 человека.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 27 июля

Винницкая область – 2 589 (+40);

Волынская область – 3 616 (+66);

Днепропетровская область – 1 330 (+1);

Донецкая область – 850 (0);

Житомирская область – 1 723 (+14);

Закарпатская область – 4 874 (+33);

Запорожская область – 750 (+16);

Ивано-Франковская область – 4 121 (+96);

Кировоградская область – 695 (+2);

г. Киев – 7 690 (+70);

Киевская область – 3 548 (+45);

Львовская область – 8 952 (+120);

Луганская область – 120 (0);

Николаевская область – 559 (+13);

Одесская область – 2 960 (+53);

Полтавская область – 394 (0);

Ровненская область – 5 701 (+78);

Сумская область – 445 (+15);

Тернопольская область – 2 773 (+48);

Харьковская область – 3 431 (+50);

Херсонская область – 220 (+1);

Хмельницкая область – 1 059 (0);

Черновицкая область – 5 634 (+42);

Черкасская область – 902 (+5);

Черниговская область – 720 (+9).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные с оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.