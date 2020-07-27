За сутки в Украине обнаружили 807 больных COVID-19: ситуация в областях
По состоянию на 27 июля в Украине зарегистрировано 65 656 случаев заражения коронавирусом. 807 инфицированных выявили в течение минувших суток.
О ситуации с коронавирусом в стране во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
Полезно Правительство продлило карантин до 31 августа: теперь регионы будут разделять на четыре зоны
По прошедшие сутки в Украине обнаружили 807 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской (+120) и Ивано-Франковской (+96) областях.
С начала 2020 года на территории страны зарегистрировали 65 656 инфицированных. За этот период во время течения инфекции умерли 1 616 больных. К сожалению, 11 из них не стало на протяжении минувших суток.
Зато вчера выписали еще 315 пациентов, которые лечились от COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине выздоровели 36 122 человека.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 27 июля
- Винницкая область – 2 589 (+40);
- Волынская область – 3 616 (+66);
- Днепропетровская область – 1 330 (+1);
- Донецкая область – 850 (0);
- Житомирская область – 1 723 (+14);
- Закарпатская область – 4 874 (+33);
- Запорожская область – 750 (+16);
- Ивано-Франковская область – 4 121 (+96);
- Кировоградская область – 695 (+2);
- г. Киев – 7 690 (+70);
- Киевская область – 3 548 (+45);
- Львовская область – 8 952 (+120);
- Луганская область – 120 (0);
- Николаевская область – 559 (+13);
- Одесская область – 2 960 (+53);
- Полтавская область – 394 (0);
- Ровненская область – 5 701 (+78);
- Сумская область – 445 (+15);
- Тернопольская область – 2 773 (+48);
- Харьковская область – 3 431 (+50);
- Херсонская область – 220 (+1);
- Хмельницкая область – 1 059 (0);
- Черновицкая область – 5 634 (+42);
- Черкасская область – 902 (+5);
- Черниговская область – 720 (+9).