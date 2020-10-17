YouTube вирішив змінити політику компанії. Платформа видалятиме контент, який містить дезінформацію про коронавірус.

Компанія оголосила про свої наміри в електронній розсилці для представників ЗМІ, повідомляє Mashable.

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Завдяки введенню нової політики YouTube може видаляти необґрунтовану інформацію про вакцину проти COVID-19, яка суперечить експертному консенсусу місцевих органів охорони здоров’я або ВООЗ.

Таким чином власники сервісу хочуть долучитися до боротьби з масовим розповсюдженням дезінформації про вакцинацію.

Згідно з даними YouTube, від початку року компанія видалила понад 200 000 відеороликів, які дезінформують про COVID-19.

Йдеться про відео, у яких людям розповідають про те, що вакцина начебто спричиняє безпліддя або вбиває людей. Також нарешті на YouTube заборонено поширювати теорії змови, у яких йдеться про те, що разом зі щепленням людей будуть "чипувати".

Дезінформація про коронавірус була масовою та у всіх країнах світу. Зазначимо, що лише за перші 3 місяці пандемії через віру у неправдиву інформацію про COVID-19 із соціальних мереж госпіталізували 5 800 людей, щонайменше 800 з них померли.

ВООЗ ще в лютому попередила, що "інфодемія" неправдивої інформації про коронавірус ускладнює боротьбу з ним.