YouTube буде видаляти фейкові відео про чипування та безпліддя через вакцину проти COVID-19
YouTube вирішив змінити політику компанії. Платформа видалятиме контент, який містить дезінформацію про коронавірус.
Компанія оголосила про свої наміри в електронній розсилці для представників ЗМІ, повідомляє Mashable.
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Завдяки введенню нової політики YouTube може видаляти необґрунтовану інформацію про вакцину проти COVID-19, яка суперечить експертному консенсусу місцевих органів охорони здоров’я або ВООЗ.
Таким чином власники сервісу хочуть долучитися до боротьби з масовим розповсюдженням дезінформації про вакцинацію.
Згідно з даними YouTube, від початку року компанія видалила понад 200 000 відеороликів, які дезінформують про COVID-19.
Йдеться про відео, у яких людям розповідають про те, що вакцина начебто спричиняє безпліддя або вбиває людей. Також нарешті на YouTube заборонено поширювати теорії змови, у яких йдеться про те, що разом зі щепленням людей будуть "чипувати".
Дезінформація про коронавірус була масовою та у всіх країнах світу. Зазначимо, що лише за перші 3 місяці пандемії через віру у неправдиву інформацію про COVID-19 із соціальних мереж госпіталізували 5 800 людей, щонайменше 800 з них померли.
ВООЗ ще в лютому попередила, що "інфодемія" неправдивої інформації про коронавірус ускладнює боротьбу з ним.