YouTube решил изменить политику компании. Платформа будет удалять контент, содержащий дезинформацию о коронавирусе.

Компания объявила о своих намерениях в электронной рассылке для представителей СМИ, сообщает Mashable.

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Благодаря введению новой политики YouTube может удалить необоснованную информацию о вакцине против COVID-19, которая противоречит экспертному консенсусу местных органов здравоохранения или ВОЗ.

Таким образом владельцы сервиса хотят приобщиться к борьбе с массовым распространением дезинформации о вакцинации.

Согласно данным YouTube, с начала года компания удалила более 200 000 видеороликов, которые дезинформируют о COVID-19.

Речь идет о видео, в которых людям рассказывают о том, что вакцина якобы вызывает бесплодие или убивает людей. Также наконец на YouTube запрещено распространять теории заговора, в которых говорится о том, что вместе с прививкой людей будут "чипировать".

Дезинформация о коронавирусе была массовой и во всех странах мира. Отметим, что только за первые 3 месяца пандемии из-за веры в ложную информацию о COVID-19 из социальных сетей госпитализировали 5 800 человек, по меньшей мере 800 из них умерли.

ВОЗ еще в феврале предупредила, что "инфодемия" ложной информации о коронавирусе затрудняет борьбу с ним.