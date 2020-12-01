У Євросоюзі ще до кінця 2020 року планують схвалити першу вакцину від коронавірусу. У Єврокомісії кажуть, що до вакцинації європейців можуть приступити ще до Нового року.

Єврокомісія зарезервувала 2 мільярди доз вакцини

Наразі у ЄС планують, як розподілити перші 10 мільйонів доз вакцини. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Інтерфакс-Україна.

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Якщо все буде гаразд, перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. Це буде величезний крок до нормального життя,

– зазначила фон дер Ляєн.

Наразі Єврокомісія зарезервувала 2 мільярди доз потенційної вакцини. Угоди уклали з 6 фармацевтичними компаніями.

Коротко про першу потенційну вакцину

Європейське агентство з лікарських засобів отримало офіційну заявку про видачу екстреного дозволу на вакцину проти коронавірусу. Вона надійшла від німецької компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer. Про це інформує France24.

Ефективність та безпечність вакцини мають оцінити до 29 грудня. Ще один препарат – компанії Moderna теж оцінять до 12 січня. Наразі результати випробувань – дуже оптимістичні, ефективність препаратів 95%.

Зверніть увагу! Між вакцинами BioNTech та Pfizer, а також Moderna є суттєві відмінності у зберіганні. Першу можна зберігати лише при – 70 градусів за Цельсієм, а другу – при – 20 градусів.