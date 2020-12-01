В ЕС могут экстренно принять вакцину от COVID-19: когда будут вакцинировать европейцев
В Евросоюзе еще до конца 2020 года планируют одобрить первую вакцину от коронавируса. В Еврокомиссии говорят, что к вакцинации европейцев могут приступить еще до Нового года.
Еврокомиссия зарезервировала 2 миллиарда доз вакцины
Сейчас в ЕС планируют, как распределить первые 10 миллионов доз вакцины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Интерфакс-Украина.
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Если все будет хорошо, первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Это будет огромный шаг к нормальной жизни,
– отметила фон дер Ляйен.
Сейчас Еврокомиссия зарезервировала 2 миллиарда доз потенциальной вакцины. Соглашения заключили с 6 фармацевтическими компаниями.
Коротко о первой потенциальной вакцине
Европейское агентство по лекарственным средствам получило официальную заявку о выдаче экстренного разрешения на вакцину против коронавируса. Она поступила от немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Об этом сообщает France24.
Эффективность и безопасность вакцины должны оценить до 29 декабря. Еще один препарат – компании Moderna, тоже оценят до 12 января. Сейчас результаты испытаний – очень оптимистичны, эффективность препаратов 95%.
Что известно о возможной вакцинации в Украине?
В СНБО отметили, что надеются, что до конца 2021 года каждый желающий украинец сможет сделать вакцинацию против COVID-19. Сейчас некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры о закупке китайской вакцины от Sinovac. Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите СНБО Сергей Комиссаренко отметил, что он бы предпочел препарат от Moderna.
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