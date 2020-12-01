В Евросоюзе еще до конца 2020 года планируют одобрить первую вакцину от коронавируса. В Еврокомиссии говорят, что к вакцинации европейцев могут приступить еще до Нового года.

Еврокомиссия зарезервировала 2 миллиарда доз вакцины

Сейчас в ЕС планируют, как распределить первые 10 миллионов доз вакцины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Интерфакс-Украина.

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Если все будет хорошо, первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Это будет огромный шаг к нормальной жизни,

– отметила фон дер Ляйен.

Сейчас Еврокомиссия зарезервировала 2 миллиарда доз потенциальной вакцины. Соглашения заключили с 6 фармацевтическими компаниями.

Коротко о первой потенциальной вакцине

Европейское агентство по лекарственным средствам получило официальную заявку о выдаче экстренного разрешения на вакцину против коронавируса. Она поступила от немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Об этом сообщает France24.

Эффективность и безопасность вакцины должны оценить до 29 декабря. Еще один препарат – компании Moderna, тоже оценят до 12 января. Сейчас результаты испытаний – очень оптимистичны, эффективность препаратов 95%.

Обратите внимание! Между вакцинами BioNTech и Pfizer, а также Moderna есть существенные различия в хранении. Первую можно хранить только при -70 градусов по Цельсию, а вторую – при -20 градусов.