З 1 вересня Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію. Нагадаємо, що раніше у курортні місця українці могли приїжджати без довідки про відсутність COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, пише видання CNN.

Читайте також SkyUp готується відкрити нові маршрути в Азію та Єгипет: список усіх країн

Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом.

Ми прагнемо забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув в країну, повинен пройти тестування,

– заявив Мадбулі.

Крім того, Арабська Республіка Єгипет буде за свої гроші лікувати українських туристів, які що ті захворіють на коронавірус під час відпочинку. Український президент Зеленський написав про це у твіттері та подякував єгипетському президенту Ас-Сісі за таке рішення.

Нагадаємо, що раніше туристи могли приїжджати без ПЛР-тесту лише до Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Аляма і Мерса-Матруха. Після повернення до України громадяни повинні пробути два тижні на самоізоляції.