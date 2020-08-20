С 1 сентября Египет потребует от всех туристов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Напомним, что ранее в курортные города украинцы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, пишет издание CNN.

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Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование,

– заявил Мадбули.

Кроме того, Арабская Республика Египет будет за свои деньги лечить украинских туристов, если те заболеют коронавирусом во время отдыха. Украинский президент Зеленский написал об этом в твиттере и поблагодарил египетского президента Ас-Сиси за такое решение.

Напомним, что ранее туристы могли приезжать без ПЦР-теста только в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алям и Мерса-Матрух. По возвращении в Украину граждане должны пробыть две недели в самоизоляции.