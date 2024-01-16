Біль у спині хоча б раз в житті відчували 85,5% людей. Від 60 до 80% працездатного населення страждає від болю в попереково-крижовій області.

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Чому виникає біль в спині

Болі в спині можуть мати безліч можливих причин:

механічні, наприклад, травми, переломи, грижі;

дегенеративні, тобто прогресуючі захворювання хребта;

запальні, які часто є частиною гострого запального процесу в організмі;

онкологічні, як рак кісткового мозку чи здавлення нервів через ураження поруч;

інфекційні, такі як остеомієліт хребців, що зазвичай викликається бактерією Staphylococcus aureus.

Болі в спині можуть викликати захворювання, що не стосуються до хребта, такі як жовчна коліка, пневмонія, захворювання нирок. Тому, якщо у вас болить спина, самолікування не рекомендується – зверніться до лікаря для точного діагнозу.

Види корсетів проти болю в спині

Гнучкі, виготовлені з м'яких матеріалів, таких як суміш бавовни та неопрену (вид синтетичної гнучкої гуми). Вони підтримують хребет та помірно обмежують рухливість.

Жорсткі, зроблені з поліетилену, включають жорсткі панелі, які закривають передні, задні та іноді бічні частини корсета. Вони значно обмежують рухливість.

Наскільки ефективні корсети проти болю в спині

Було проведено невелике дослідження, в якому вимірювали біль у спині після носіння м'яких і жорстких корсетів. Результати показали, що м'які корсети були ефективнішими, ніж жорсткі.

Однак у дослідженні не було контрольної групи, яка не носила б корсети, а час, протягом якого учасники носили корсети, не контролювався. Це означає, що висновки цього дослідження не можуть вважатися правдивими. Для точніших результатів необхідні додаткові, якісніші дослідження.

На цей час неможливо дати чітку відповідь про користь корсетів. Результати досліджень відрізняються, і більшість із них не високої якості.

У клініці Майо вважають, що корсети не сприяють полегшенню чи запобіганню болю в спині. В огляді Кокрейна автори дійшли висновку, що поперекові корсети не більш ефективні для запобігання болю в спині, ніж відсутність будь-якого втручання або тренування.