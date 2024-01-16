Боль в спине хотя бы раз в жизни ощущали 85,5% людей. От 60 до 80% трудоспособного населения страдает от боли в пояснично-крестцовой области.

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Почему возникает боль в спине

Боли в спине могут иметь множество возможных причин:

механические, например, травмы, переломы, грыжи;

дегенеративные, то есть прогрессирующие заболевания позвоночника;

воспалительные, часто являющиеся частью острого воспалительного процесса в организме;

онкологические, как рак костного мозга или сдавливание нервов из-за поражения рядом;

инфекционные, такие как остеомиелит позвонков, обычно вызываемый бактерией Staphylococcus aureus.

Боли в спине могут вызвать заболевания, не относящиеся к позвоночнику, такие как желчная колика, пневмония, заболевания почек. Поэтому, если у вас болит спина, самолечение не рекомендуется – обратитесь к врачу для точного диагноза.

Виды корсетов против боли в спине

Гибкий, изготовленные из мягких материалов, таких как смесь хлопка и неопрена (вид синтетической гибкой резины). Они поддерживают позвоночник и равномерно ограничивают подвижность.

Жесткий, сделанные из полиэтилена, включают жесткие панели, закрывающие передние, задние и иногда боковые части корсета. Они существенно ограничивают подвижность.

Насколько эффективны корсеты против боли в спине

Было проведено небольшое исследование, в котором измеряли боли в спине после ношения мягких и жестких корсетов. Результаты показали, что мягкие корсеты были более эффективными, чем жесткие.

Однако в исследовании не было контрольной группы, которая не носила корсеты, а время, в течение которого участники носили корсеты, не контролировалось. Это означает, что выводы этого исследования не могут считаться правдивыми. Для более точных результатов необходимы дополнительные, более качественные исследования.

В настоящее время невозможно дать четкий ответ о пользе корсетов. Результаты исследований отличаются, и большинство из них не высокого качества.

В клинике Майо считают, что корсеты не способствуют облегчению или предотвращению боли в спине. В обзоре Кокрейна авторы пришли выводу, что поясничные корсеты не более эффективны для предотвращения боли в спине, чем отсутствие какого-либо вмешательства или тренировки.