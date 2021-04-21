Чи йде третя хвиля COVID-19 на спад та чи стане вірус сезонним: епідеміологиня розкрила деталі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконував, що третя хвиля коронавірусу в Україні вже йде на спад і загальна кількість нових випадків зараження зменшується. Утім розслаблятися не варто.

Річ у тім, що спалах хвороби може спровокувати святкування Великодня. Як розвивається пандемія коронавірусу в Україні розповіла епідеміологиня та експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград. Вона також зазначила, що вірус може адаптуватись і стане сезонним.

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Про третю хвилю коронавірусу

За її словами, в Україні нерівномірно триває розвиток епідеміологічного процесу. Так, на одній території йде спад, на інших – зростання кількості хворих. Міністерство охорони здоров'я вказує середній показник по державі, тож не можна стверджувати про спад третьої хвилі.

Доцільніше буде говорити у розрізі регіонів – в одних ситуація стабілізувалася, інші ж потерпають від епідемії,

– наголосила епідеміологиня.

Вона також додала, що має значення щільність населення – вірус поширюється від людини до людини.

Про сезонність недуги

Як зазначила Виноград, за останні роки немає аналогій, коли вся світова спільнота доклала зусилля у спробі зрозуміти, що це за патоген і що зробити, щоб захистити населення. Втім, є закони природи, тож вірус може адаптуватись.

"Коли у популяцію заходить патоген, який раніше ніколи не циркулював, з високим епідемічним потенціалом, він постійно адаптується з метою збереження. Вірус пробує залишитись назавжди на планеті. Це станеться", – спрогнозувала Виноград.

Медикиня пояснила наслідок такої адаптації:

буде зниження його показників – він стане спричиняти легші захворювання;

можливо, менше інфікуватиметься людей;

може з'явитися сезонність, якої сьогодні немає.

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Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу