Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что третья волна коронавируса в Украине уже идет на спад и общее количество новых случаев заражения уменьшается. Впрочем, расслабляться не стоит.

Дело в том, что вспышку болезни может спровоцировать празднование Пасхи. Как развивается пандемия коронавируса в Украине рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. Она также отметила, что вирус может адаптироваться и станет сезонным.

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О третьей волне коронавируса

По ее словам, в Украине неравномерно продолжается развитие эпидемиологического процесса. Так, на одной территории идет спад, на других – рост количества больных. Министерство здравоохранения указывает средний показатель по стране, поэтому нельзя утверждать о спаде третьей волны.

Целесообразнее будет говорить в разрезе регионов – у одних ситуация стабилизировалась, другие же страдают от эпидемии,

– подчеркнула эпидемиолог.

Она также добавила, что имеет значение плотность населения – вирус распространяется от человека к человеку.

О сезонности недуга

Как отметила Виноград, за последние годы нет аналогий, когда все мировое сообщество приложило усилия в попытке понять, что это за патоген и что сделать, чтобы защитить население. Впрочем, есть законы природы, поэтому вирус может адаптироваться.

"Когда в популяцию заходит патоген, который ранее никогда не циркулировал, с высоким эпидемическим потенциалом, он постоянно адаптируется с целью сохранения. Вирус пробует остаться навсегда на планете. Это произойдет", – спрогнозировала Виноград.

Медик объяснила последствия такой адаптации:

будет снижение его показателей – он станет вызывать более легкие заболевания;

возможно, меньше будет инфицироваться людей;

может появиться сезонность, которой сегодня нет.

Эпидемиолог о коронавирусе в Украине: смотрите видео



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала