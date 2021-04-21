Идет ли третья волна COVID-19 на спад и станет ли вирус сезонным: эпидемиолог раскрыла детали
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что третья волна коронавируса в Украине уже идет на спад и общее количество новых случаев заражения уменьшается. Впрочем, расслабляться не стоит.
Источник:24 канал
Дело в том, что вспышку болезни может спровоцировать празднование Пасхи. Как развивается пандемия коронавируса в Украине рассказала эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград. Она также отметила, что вирус может адаптироваться и станет сезонным.
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О третьей волне коронавируса
По ее словам, в Украине неравномерно продолжается развитие эпидемиологического процесса. Так, на одной территории идет спад, на других – рост количества больных. Министерство здравоохранения указывает средний показатель по стране, поэтому нельзя утверждать о спаде третьей волны.
Целесообразнее будет говорить в разрезе регионов – у одних ситуация стабилизировалась, другие же страдают от эпидемии,
– подчеркнула эпидемиолог.
Она также добавила, что имеет значение плотность населения – вирус распространяется от человека к человеку.
О сезонности недуга
Как отметила Виноград, за последние годы нет аналогий, когда все мировое сообщество приложило усилия в попытке понять, что это за патоген и что сделать, чтобы защитить население. Впрочем, есть законы природы, поэтому вирус может адаптироваться.
"Когда в популяцию заходит патоген, который ранее никогда не циркулировал, с высоким эпидемическим потенциалом, он постоянно адаптируется с целью сохранения. Вирус пробует остаться навсегда на планете. Это произойдет", – спрогнозировала Виноград.
Медик объяснила последствия такой адаптации:
- будет снижение его показателей – он станет вызывать более легкие заболевания;
- возможно, меньше будет инфицироваться людей;
- может появиться сезонность, которой сегодня нет.
Эпидемиолог о коронавирусе в Украине: смотрите видео
Все, что надо знать о профилактике коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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