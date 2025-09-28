Перепади настрою – це раптові й непередбачувані зміни емоційного стану, коли всього за кілька хвилин можна пройти шлях від радості до засмучення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

Причини таких коливань можуть бути різними: особливості характеру, вікові кризи, гормональні зміни – наприклад, у підлітків чи у жінок в період менопаузи,

– зазначають експерти провідної клініки.

Маніпуляція емоціями

Але існує і маніпулятивний бік емоційних гойдалок – коли одна людина навмисно руйнує емоційну рівновагу іншої задля власної вигоди.

У психології під маніпуляцією розуміють цілеспрямований вплив на почуття й поведінку іншої людини, щоб здобути контроль або досягти бажаного. Класичний приклад – коли турбота і теплі почуття раптово змінюються холодністю й відстороненістю. Такі різкі контрасти можуть змусити партнера розгубитися, шукати схвалення чи намагатися повернути колишню близькість.

Найчастіше про емоційні гойдалки говорять у контексті романтичних стосунків, але такі психологічні ігри можуть зустрічатися й в інших близьких відносинах – наприклад, між батьками та дітьми.

Як це працює?

Досліджень на цю тему небагато, проте їхні результати доволі цікаві. Наприклад, існують докази, що раптове зникнення тривожного чинника робить людину більш зговірливою і схильною погоджуватись на прохання.

Швидкий перехід від позитивних емоцій до їхньої відсутності викликає розгубленість і знижує впевненість у собі. Виникає ефект, що описується в теорії "страх – потім полегшення": після напруги людина розслабляється і стає більш уразливою до впливу.

У стосунках із маніпулятором це проявляється так: людина починає відчувати вразливість і повну невпевненість, йде на поступки заради відновлення емоційної рівноваги. Позбутися цього емоційного сценарію не так просто, як здається.

Що робити, якщо ви зіткнулися з емоційними гойдалками?

Якщо ви відчуваєте, що поруч із певною людиною часто перебуваєте в емоційному виснаженні або помічаєте прояви маніпуляцій, варто звернутись по підтримку до психолога. Особливо якщо більше немає з ким поділитись своїми переживаннями.

Найважливіше – пам'ятайте: це не ваша провина. Інша людина сама обирає такий спосіб побудови стосунків, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Не завжди вдається одразу розпізнати й зупинити маніпуляції, особливо в близьких відносинах.

Спробуйте відверто обговорити ваші почуття з тим, хто, на вашу думку, розгойдує ваш настрій. Звісно, передбачити реакцію іншого важко, але така розмова – перший крок до змін.

Емоційні гойдалки як форма маніпуляції можуть суттєво вплинути на психоемоційний стан і змусити ухвалювати рішення під тиском. Зіткнувшись із цим явищем, пам’ятайте: ваше завдання – подбати про себе. Якщо ситуація виходить з-під контролю, не соромтеся звернутися по професійну допомогу. Ви не зобов'язані залишатися заручником чиєїсь емоційної гри.

Коли варто звернутись до психолога

Звернутися до психолога важливо, якщо ви протягом тривалого часу відчуваєте сильний стрес, пригнічений настрій, тривожність, безсилля чи роздратування, і це заважає вам жити повноцінно.

Нерідко приводом стають складнощі у стосунках, емоційне вигорання, відчуття ізольованості, втрати контролю над емоціями, проблеми зі сном, концентрацією, апетитом.

Психологічна допомога потрібна також у разі переживання втрати, потрапляння у травматичну ситуацію, якщо з’являються думки про самознищення чи шкоду для себе, або просто бажання краще зрозуміти себе.