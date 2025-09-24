Вважається, що такий підхід дозволяє ініціатору бути "у виграшному становищі": начебто партнер, здивований несподіваною увагою, більше старатиметься, менше пред’являтиме претензій і всіляко догоджатиме, пояснює для Psychology Today професор Брюс Лі, експерт із цифрової психології, передає 24 Канал.
На перший погляд здається, що це вигідна тактика – адже не ризикуєш залишитися вразливим і не боїшся бути відкинутим.
Чому шрекінг – погана стратегія?
Проте реальність набагато складніша. Той, кого записали в "аутсайдери", зовсім не зобов’язаний грати відведену йому роль. Може статися так, що саме той, хто за сценарієм мав би бути вдячним, першим піде з таких стосунків, відчувши фальш або неповагу.
Назва "шрекінг" посилається на мультфільм про зеленого огра Шрека – персонажа, якого ніхто не вважає привабливим, доки він не відкриває свій внутрішній світ у стосунках із Фіоною. Але насправді шрекінг зовсім не означає бажання розгледіти в людині приховані чесноти.
Це радше спроба свідомо обрати "нерівного" партнера заради відчуття власної переваги і полегшеного життя, де не потрібно турбуватися про компроміси чи приховувати свої недоліки,
– пояснює професор Брюс Лі,
До цієї тактики призводить помилкове переконання в існуванні універсальної шкали цінності на "ринку знайомств", де партнери начебто можуть бути ранжовані за зовнішністю, статком, статусом або іншими вимірюваними ознаками. Насправді сприйняття цінності завжди суб’єктивне: хтось робить ставку на доходи, інший цінує щирість чи душевне тепло. Для однієї людини "нижча ліга" може бути ідеалом для іншого.
Ще одна ілюзія – віра в те, що партнер обов’язково розпізнає себе як "менш достойного" і змириться з цим. Насправді кожен сприймає свою цінність по-різному: самовпевнені люди часто переоцінюють себе, а успішні – навпаки, сумніваються у власних чеснотах.
Життя постійно змінюється: статус і привабливість не гарантовані назавжди. Те, що здавалося вагомою перевагою – висока зарплата чи яскрава зовнішність, – з часом може втратити значущість. Існує ризик, що баланс зміниться: ваша уявна перевага зникне, а партнер, навпаки, набуде цінності саме у ваших очах. Такі стосунки часто не витримують випробування часом.
Коли шрекінг може працювати?
Теоретично шрекінг може бути ефективним лише там, де обидва партнери усвідомлюють і приймають нерівність – наприклад, заради певних вигод: фінансової стабільності чи статусу. Але для здорових і міцних стосунків необхідна чесність. Важливо заздалегідь окреслити свої очікування, щоб інша людина могла свідомо обрати, чи готова вона до такої ролі у ваших стосунках.
Найсерйозніші проблеми починаються тоді, коли у пари не збігаються очікування і рівень взаємної поваги. Рано чи пізно справжнє ставлення проявиться: якщо ви ставитеся до партнера зневажливо, це неодмінно стане помітним, а образа і невдоволення накопичуються з обох сторін.
Замість того щоб грати в "шрекінг", варто чесно спитати себе: чому для вас так важливо мати перевагу у стосунках, а не будувати їх на рівних? Інакше можна несподівано залишитися наодинці, як той самий "Шрек", із яким ніхто не захотів залишитися до кінця,
– зазначив психолог Брюс Лі.
Як побудувати гармонійні стосунки
- Побудова гармонійних романтичних стосунків починається із взаємної поваги, довіри та відкритої комунікації. Важливо регулярно обговорювати свої почуття і потреби, не боятися ділитися емоціями та слухати свого партнера. Щирість дозволяє уникати нерозуміння та розчарування.
- Потрібно розвивати навички вирішення конфліктів, не уникати складних розмов, а шукати компроміси та способи підтримки одне одного.
- Ще одним важливим елементом є підтримка індивідуальності кожної людини у парі: партнери повинні мати власний простір та цілі, це сприяє здоров’ю і задоволенню у стосунках
- Спільне проведення часу, увага до потреб партнера та постійний розвиток відносин допомагають укріпити зв'язок між вами, зробивши його по-справжньому гармонійним.