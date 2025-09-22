У дорослих РДУГ проявляється інакше: менше помітної гіперактивності, зате більше внутрішнього неспокою, труднощів із концентрацією, самоорганізацією та розпорядженням часом, про це в інтервʼю 24 Каналу розповів лікар-невролог і психіатр медичного центру "Доказові" Давид Щербина.
РДУГ серед дорослих: що відомо
За оцінками дослідників, від 2,5% до 4,5% дорослих у світі мають симптоми РДУГ. В Україні масштабних досліджень небагато, проте рівень поширеності приблизно відповідає західноєвропейським показникам,
– пояснив Давид Щербина
Чоловіки отримують цей діагноз частіше, у жінок же ознаки можуть залишатися менш помітними – нерідко це не гіперактивність, а розсіяна увага. Відомо також, що нерідко перше офіційне підтвердження діагнозу з’являється вже після 25 – 30 років, хоча симптоми турбують із молодших років.
Дорослі з РДУГ часто стикаються і з іншими психічними викликами: до 70 – 80% також мають діагностовану депресію, тривожні розлади або проблеми зі сном. Це робить лікування складнішим, оскільки симптоми можуть накладатися чи посилювати одне одного.
Нерідко цей розлад лишається непоміченим у дорослому віці. Труднощі у повсякденному житті списують на "такий характер", втому чи навіть звичку до прокрастинації – тоді як справжня причина може бути зовсім інша.
Як діагностують РДУГ у дорослих
Міжнародним стандартом для діагностики РДУГ є тестування DIVA-5, засноване на критеріях DSM-5 і рекомендоване усіма сучасними клінічними протоколами. Такий підхід допомагає чітко відрізнити цей розлад від інших психологічних проблем і підібрати оптимальну терапію.
Коригуючи лікування під потреби людини з РДУГ, можна помітно покращити якість життя: легше концентруватися на роботі чи навчанні, контролювати свої імпульси, організовувати справи і доводити їх до кінця. Це позитивно позначається не лише на професійних успіхах, а й на стосунках і внутрішньому комфорті.
Коли варто задуматися про обстеження
Зверніть увагу на власний стан, якщо:
- част не вдається зосередитися;
- важливі справи постійно відкладаються на потім;
- вас описують як імпульсивну людину;
- не любите чекати у чергах або швидко дратуєтесь у подібних ситуаціях;
- перебиваєте співрозмовників у розмові;
- рідко доводите справи до кінця;
- час від часу втрачаєте важливі речі;
- маєте додаткові труднощі, наприклад, із читанням (дислексія), поведінкові або опозиційні розлади.
У таких випадках діагностика допоможе краще зрозуміти себе, вчасно отримати фахову допомогу та відкрити шлях до нової якості життя.
Більше про розлад дефіциту уваги та гіперактивності – читайте в повній версії інтервʼю.