У дорослих РДУГ проявляється інакше: менше помітної гіперактивності, зате більше внутрішнього неспокою, труднощів із концентрацією, самоорганізацією та розпорядженням часом, про це в інтервʼю 24 Каналу розповів лікар-невролог і психіатр медичного центру "Доказові" Давид Щербина.

РДУГ серед дорослих: що відомо

За оцінками дослідників, від 2,5% до 4,5% дорослих у світі мають симптоми РДУГ. В Україні масштабних досліджень небагато, проте рівень поширеності приблизно відповідає західноєвропейським показникам,

– пояснив Давид Щербина

Чоловіки отримують цей діагноз частіше, у жінок же ознаки можуть залишатися менш помітними – нерідко це не гіперактивність, а розсіяна увага. Відомо також, що нерідко перше офіційне підтвердження діагнозу з’являється вже після 25 – 30 років, хоча симптоми турбують із молодших років.

Дорослі з РДУГ часто стикаються і з іншими психічними викликами: до 70 – 80% також мають діагностовану депресію, тривожні розлади або проблеми зі сном. Це робить лікування складнішим, оскільки симптоми можуть накладатися чи посилювати одне одного.

Нерідко цей розлад лишається непоміченим у дорослому віці. Труднощі у повсякденному житті списують на "такий характер", втому чи навіть звичку до прокрастинації – тоді як справжня причина може бути зовсім інша.

Як діагностують РДУГ у дорослих

Міжнародним стандартом для діагностики РДУГ є тестування DIVA-5, засноване на критеріях DSM-5 і рекомендоване усіма сучасними клінічними протоколами. Такий підхід допомагає чітко відрізнити цей розлад від інших психологічних проблем і підібрати оптимальну терапію.

Коригуючи лікування під потреби людини з РДУГ, можна помітно покращити якість життя: легше концентруватися на роботі чи навчанні, контролювати свої імпульси, організовувати справи і доводити їх до кінця. Це позитивно позначається не лише на професійних успіхах, а й на стосунках і внутрішньому комфорті.

Коли варто задуматися про обстеження

Зверніть увагу на власний стан, якщо:

част не вдається зосередитися;

важливі справи постійно відкладаються на потім;

вас описують як імпульсивну людину;

не любите чекати у чергах або швидко дратуєтесь у подібних ситуаціях;

перебиваєте співрозмовників у розмові;

рідко доводите справи до кінця;

час від часу втрачаєте важливі речі;

маєте додаткові труднощі, наприклад, із читанням (дислексія), поведінкові або опозиційні розлади.

У таких випадках діагностика допоможе краще зрозуміти себе, вчасно отримати фахову допомогу та відкрити шлях до нової якості життя.

Більше про розлад дефіциту уваги та гіперактивності – читайте в повній версії інтервʼю.