Дослідники з Університету SWPS та Варшавського університету вирішили з’ясувати: чи зникають під натиском годинника навіть найменші прояви доброти – звичайна приязність та ввічливість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Community & Applied Social Psychology.

Також на тему Як діагностують РДУГ у дорослих: пояснення психіатра

Подібні жести, як, наприклад, теплі слова подяки продавцю чи щира посмішка колезі у коридорі, теж належать до просоціальної поведінки. Вони не вимагають від людини особливих зусиль, лише трохи уваги та позитиву.

Це не про формальну ввічливість, продиктовану етикетом чи обов'язком, а про щире бажання зробити приємне ближньому,

– пояснив авторка дослідження Ольга Бялобржеська.

Щоб перевірити, як поспіх впливає на щоденну привітність, науковці організували масштабний експеримент за участю 722 добровольців.

Поспіх впливає на доброзичливість

Дослід складався з кількох етапів. Спочатку за допомогою анкетування психологи з’ясували, що чимало людей вірить, що поспіх робить нас менш дружніми. Подальші експерименти лише підтвердили це: учасники, змушені згадати моменти, коли вони поспішали, або перебували у штучно створеному стані браку часу, були менш доброзичливими у спілкуванні та навіть частіше відмовляли в допомозі друзям.

На кінцевому етапі дослідження вивчали роль усвідомлення (mindfulness) – здатності зосереджуватися на теперішньому моменті та власних відчуттях. З’ясувалося, що серед учасників з високою уважністю до себе і навколишнього середовища, поспіх не призводив до втрати люб’язності чи теплоти у спілкуванні.

Науковці роблять висновок: розвиток усвідомленості допоможе не втрачати просту людську доброзичливість навіть тоді, коли час підганяє. А ще радять не забувати про важливість неспішного стилю життя – бо саме так формується добріша і тепліша атмосфера у суспільстві.

Що відомо про усвідомленість

Джерело American Psychological Association

Майнфулнес, або усвідомленість, – це практика зосередження уваги на поточному моменті без осуду, яка допомагає зменшити стрес, покращити емоційне самопочуття та загальний рівень життя.

Головною ідеєю цієї концепції є те, що людина завжди перебуває "тут і зараз", звертаючи увагу на свої думки, емоції та фізичні відчуття без спроби їх уникати чи змінювати. Майнфулнес широко застосовується у психології, медицині та освітній сфері як дієвий інструмент для боротьби з тривогою та депресією, а також для підвищення продуктивності та здатності до саморефлексії.

Дослідження підтверджують користь регулярної практики усвідомленості має позитивний вплив майндфулнесу на стрес та психічне здоров'я.