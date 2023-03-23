Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби

Під час воєнного стану кожен, хто не має підстав для відстрочки від призову, отримує повістку на проходження військово-лікарської комісії. Але, як і будь-яка інша установа, вони можуть ухвалювати помилкові рішення.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) проводиться для того, щоб вивчити та оцінити стан здоров’я людини та її ступінь придатності до військової служби та навчання за військово-обліковими спеціальностями. Після проходження комісії надається так званий висновок (постанову Пункт 1.1 глави 1 розділу II Наказу МОУ № 402 від 14.08.2008).

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Проте інколи військовозобов'язані не згодні з цим висновком. Тому вони хочуть по можливості оскаржити рішення ВЛК. Це можна зробити у два способи. Процедуру оскарження можна здійснити у досудовому або судовому порядках.

Досудовий порядок

При досудовому порядку оскарження звертатись потрібно до ВЛК вищого рівня:

Якщо висновок був наданий ВЛК районного (міського) територіального центру, то звернутись необхідно до ВЛК області або м. Києва.

Якщо висновок був наданий ВЛК обласним – звертатись до ВЛК регіонів.

Також постанови будь-яких ВЛК може розглядати Центральна ВЛК.

Які документи потрібно зібрати:

заяви про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій необхідно вказати причини перегляду постанови; всі наявні документи видані ВЛК, рішення, якої ви будете оскаржувати; результати попередніх медичних досліджень, якщо у вас такі є.

У результаті вашого оскарження може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду.

Судовий порядок

До суду можна подавати одразу, без попереднього використання досудового порядку, або якщо ви отримали негативний висновок від комісії досудового порядку.

Терміни подання оскарження у судовому порядку складають:

3 місяці – якщо спочатку ви скористались методом оскарження досудового порядку. Відлік розпочинається з дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження висновку ВЛК.

6 місяців – з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Також, за потреби ви можете звернутись до фахівців із "Безкоштовної правової допомоги", вони вас проконсультують щодо результатів, які ви отримали від ВЛК та необхідності подання вашого оскарження до суду. Звернутись ви можете за номером 0 800 213 103

Авторка: Ірина Кріксон