Военно-врачебная комиссия (ВЛК) проводится для того, чтобы изучить и оценить состояние здоровья человека и его степень пригодности к военной службе и обучение по военно-учетным специальностям. После прохождения комиссии предоставляется так называемое заключение (постановление Пункт 1.1 главы 1 раздела II Приказа МОУ № 402 от 14.08.2008).
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Однако иногда военнообязанные не согласны с этим выводом. Поэтому они хотят по возможности оспорить решение ВЛК. Это можно сделать двумя способами. Процедуру обжалования можно осуществить в досудебном или судебном порядке.
Досудебный порядок
При досудебном порядке обжалование обращаться к ВЛК высшего уровня:
- Если вывод был предоставлен ВЛК районного (городского) территориального центра, то обратиться необходимо в ВЛК области или г. Киев.
- Если вывод был предоставлен ВЛК областным – обращаться в ВЛК регионы.
Также постановления любых ВЛК могут рассматриваться Центральной ВЛК.
Какие документы нужно собрать:
- заявления о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК более низкого уровня, в котором необходимо указать причины пересмотра постановления;
- все имеющиеся документы выданы ВЛК, решение, которое вы будете обжаловать;
- результаты предварительных медицинских исследований, если у вас такие есть.
В результате вашего обжалования может быть принято решение о проведении повторного или контрольного медицинского осмотра.
Судебный порядок
В суд можно подавать сразу, без предварительного использования досудебного порядка или если вы получили отрицательное заключение от комиссии досудебного порядка.
Сроки подачи обжалования в судебном порядке составляют:
- 3 месяца – если сначала вы воспользовались методом обжалования досудебного порядка. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании заключения ВЛК.
- 6 месяцев – со дня вынесения соответствующего постановления ВЛК.
Также, при необходимости вы можете обратиться к специалистам по "Бесплатной правовой помощи", они вас проконсультируют о результатах, полученных от ВЛК и необходимости подачи вашего обжалования в суд. Обратиться можно за номером 0 800 213 103
Автор: Ирина Криксон