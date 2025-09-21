Деталі дослідження?

Про це заявили науковці з Кіотського університету. У дослідженні взяли участь 344 жінки без діагностованих психічних розладів, інформує 24 Канал. Фахівці оцінювали не лише психоемоційний стан учасниць, але й якість сну, загальне самопочуття та склад мікрофлори кишечника.

За результатами, у 14% жінок виявили підвищений рівень депресії. У цих учасниць спостерігалася менша різноманітність кишкової мікробіоти, а також знижена кількість бактерій, які виробляють бутират – сполуку, важливу для здоров'я травної та імунної систем.

Крім того, жінки з ознаками депресії гірше спали, мали слабше фізичне здоров'я і частіше уникали йогуртів, молочних продуктів та ферментованих овочів.

У межах дослідження вчені визначили два основних типи харчування:

Овочево-м'ясний – з великою кількістю риби, м'яса та овочів;

Соєво-ферментований – з високим вмістом сої, грибів, морських водоростей, фруктів і продуктів бродіння.

Що виявили дослідники?

Жінки, які дотримувалися соєво-ферментованої дієти, демонстрували кращі показники психічного та фізичного здоров’я, а їхня мікрофлора була більш збалансованою.

Зауважте. Хоча дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв'язку, а лише вказує на кореляцію, його результати підкреслюють потенційну роль раціону у профілактиці післяпологових розладів.

Вживання ферментованих продуктів, сої та морських водоростей може підтримувати кишкове здоров'я, що своєю чергою впливає на психоемоційний стан жінок після народження дитини.

