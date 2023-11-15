Як зрозуміти, що у вас грип: чим відрізняється від застуди та COVID-19

Небезпеку грипу важко переоцінити, оскільки цей вірус може мати серйозні наслідки здоров'я. Він може призвести до тяжких захворювань, як пневмонія, бронхіт, і навіть викликати проблеми з серцем та вушні інфекції.

Найчастіше ускладнення виникають у маленьких дітей, вагітних та людей похилого віку. Тому щеплення проти грипу їм потрібне в першу чергу.

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Як відрізнити грип від застуди

На грип можна захворіти у будь-яку пору року, але його пік припадає на осінньо-зимовий період, особливо на січень та лютий. Цей вірус відрізняється від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій тим, що атакує організм різко, не надаючи шансів навіть на мінімальну активність через високу температуру та загальну слабкість.

А застуда, навпаки, починається повільно, і симптоми проявляються поступово. Однією з ключових відмінностей грипу від застуди є схильність до серйозніших ускладнень. Грип часто призводить до важких станів. Однак загалом грип можна розглядати як більш інтенсивну форму застуди, яка потребує особливої уваги та професійного лікування.

Класичні симптоми грипу:

раптова температура – від 38 градусів за Цельсієм або вище;

озноб;

ломота у всьому тілі;

почуття сильної втоми;

головний біль;

сухий кашель;

відсутність апетиту, проблеми зі сном.

У дітей до цих симптомів можуть додатись блювання та діарея.

Як відрізнити грип від коронавірусу

Грип легко сплутати з COVID-19: ті ж лихоманка, ломота в тілі, слабкість, головний біль і сухий кашель. Основна відмінність у тому, що при COVID-19 часто трапляється втрата нюху та смаку. COVID-19 поширюється легше, ніж грип, і він викликає серйозніші ускладнення. Для підтвердження діагнозу потрібно здати аналіз.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Неважливо, знаєте ви про те, що у вас грип, чи ні, потрібно негайно викликати лікаря, якщо у вас з'явилася задишка і біль у грудях, постійно паморочиться в голові, судоми, вас мучать слабкість або м'язові болі, а хронічні захворювання загострилися. Додаткові підказки, що організм не справляється сам, це зневоднення і посинілі губи.

Профілактика грипу та будь-якої іншої респіраторної вірусної інфекції проста: часто та ретельно мити руки, провітрювати приміщення та уникати людних місць у період високої захворюваності.