Колінні суглоби створені для активного життя і здатні витримувати значні щоденні навантаження. Хрящ у суглобах не просто зношується з часом, а навпаки – оновлюється й зміцнюється під впливом фізичної активності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert.

Біг не шкодить колінам

Згідно з дослідженнями, після пробіжки хрящ стає щільнішим і краще живиться, що робить його витривалішим та стійкішим до пошкоджень.

Статистика демонструє цікаву тенденцію: у бігунів хрящова тканина товстіша, ніж у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Біг сприяє також підвищенню мінеральної щільності кісток і знижує ризик артрозу.

Навіть люди похилого віку, які починають займатись інтенсивними тренуваннями, покращують функції суглобів без негативних наслідків. Біг – особливо при поступовому збільшенню навантажень – вважається безпечним для колін.

Корисні поради для здорових колін

Починайте поступово: чергуйте ходьбу з короткими пробіжками, поступово збільшуючи дистанцію не більше, ніж на 1 – 2 км щотижня. Слідкуйте за харчуванням: ваш раціон має містити достатню кількість білків, вуглеводів, кальцію та вітаміну D для відновлення тканин. Обирайте м’які поверхні: біг по траві або ґрунту менше навантажує суглоби, ніж пробіжки по асфальту.

Чому все ж трапляються травми

Близько половини бігунів дійсно стикаються з травмами колін. Однак виною цьому не біг як такий, а різке підвищення навантаження, відсутність достатнього відпочинку чи неправильна техніка.

Біг – це не ворог, а потужний інструмент для зміцнення колінних суглобів. За умови зваженого підходу користь для серцево-судинної системи, обміну речовин та опорно-рухового апарату значно переважає можливі ризики. Починайте поступово, слухайте власне тіло – і ваші коліна будуть в безпеці.