Попри невтішну статистику, частина українців досі вважає COVID-19 чимось надуманим. Наші журналісти поспілкувалися із чоловіком, якого лікарі врятували від хвороби.

Василь Шкварилюк згадує свої перші дні хвороби. Чоловік звернувся до лікарні із високою температурою 24 березня. Тоді він ще й не підозрював, що незабаром йому діагностують коронавірус. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"То не можна передати. Не болі були, а мучення. Мучило мене, мучило, лікарі допомагали, приєднали до апарату ШВЛ. Я був 535 годин під апаратом. Апетиту не було, їсти не міг, нюху не було, слабкість, не вистачало кисню", – розповів Василь Шкварилюк.

Він розповів, що боротьба була запеклою, адже, окрім страшного діагнозу, мав ще й чимало супутніх недугів. Гіпертонічна хвороба, одна нирка, зайва вага та вік 69 років. Лікарі сказали одразу: хочеш жити – допомагай нам.

Мене ставили лицем у низ, лежав по 4-5 годин, дихав апартом, щоб та мокрота пішла з легенів. Я дув кульки, пускав бульки трубочкою у воду, ліки всі приймав. Все слухав їх,

– пригадав Василь Шкварилюк.

COVID-19 практично на 2 місяці прикував чоловіка до ліжка. Вже зараз, коли смертоносна недуга відступила, про жахливі сновидіння та думки згадує неохоче. З того світу, каже пан Василь, його витягнули віра і лікарі. Дуже хотів жити. Нині, жартує чоловік, почуває себе начебто заново народився.

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"Я себе дуже добре почуваю, наслідків ніяких немає. Я можу йти 200-300 метрів, підійматися на 3 поверх, дякувати Богу, все добре", – запевнив Василь Шкварилюк.

Про хворобу зараз нагадує хіба слід на шиї від апарату ШВЛ. І хоч пан Василь поборов недугу, каже, доки хвороба вирує, чітко дотримується усіх карантинних норм.