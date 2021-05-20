Я боявся дестабілізації, – Зеленський тривалий час був проти звільнення Степанова

Володимир Зеленський розповів, що Денис Шмигаль більше не міг працювати з ексглавою МОЗ Максимом Степановим. Український лідер зауважив, що достатньо довго не втручався у ситуацію.

Президент також заявив, що тривалий час був проти звільнення очільника Міністерства охорони здоров'я.

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Я боявся дестабілізації саме у "ковідний" час. Змінювати міністра охорони здоров'я. І, чесно скажу, достатньо довго я був проти, саме через дестабілізацію,

– зауважив Зеленський.

За словами українського лідера, глава МОЗ несе повну відповідальність за боротьбу з коронавірусом у країні та вакцинацію населення.

Зеленський розповів, що він знає, коли і чому ускладнилися відносини між Степановим та Шмигалем.

"Я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України", – заявив президент.

За словами Зеленського, зміни відбулися саме зараз, адже більше так працювати не можна було. Це дестабілізувало ситуацію у міністерстві, а також – відносинах між міністерством та Кабінетом Міністром України.

Окрім того, була складна ситуація між міністром охорони здоров'я та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Зеленський наголосив, що більше так тривати не могло.

Вибір нового глави МОЗ президент назвав "очевидним".

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