Президент также заявил, что долгое время был против увольнения главы Министерства здравоохранения.

Заметьте Виктор Ляшко стал министром здравоохранения Украины: что известно о новом главе Минздрава

Я боялся дестабилизации именно в "ковидное" время. И, честно скажу, достаточно долго я был против, именно из-за дестабилизации,

– заметил Зеленский.

По словам украинского лидера, глава Минздрава несет полную ответственность за борьбу с коронавирусом в стране и вакцинацию населения.

Зеленский рассказал, что он знает, когда и почему осложнились отношения между Степановым и Шмыгалем.

"Я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины", – заявил президент.

По словам Зеленского, изменения произошли именно сейчас, ведь больше так работать нельзя было. Это дестабилизировало ситуацию в министерстве, а также отношениях между министерством и Кабинетом Министром Украины.

Кроме того, была сложная ситуация между министром здравоохранения и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Зеленский подчеркнул, что больше так продолжаться не могло.

Выбор нового главы Минздрава президент назвал "очевидным".

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