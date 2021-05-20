Президент также заявил, что долгое время был против увольнения главы Министерства здравоохранения.
Заметьте Виктор Ляшко стал министром здравоохранения Украины: что известно о новом главе Минздрава
Я боялся дестабилизации именно в "ковидное" время. И, честно скажу, достаточно долго я был против, именно из-за дестабилизации,
– заметил Зеленский.
По словам украинского лидера, глава Минздрава несет полную ответственность за борьбу с коронавирусом в стране и вакцинацию населения.
Зеленский рассказал, что он знает, когда и почему осложнились отношения между Степановым и Шмыгалем.
"Я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра Украины", – заявил президент.
По словам Зеленского, изменения произошли именно сейчас, ведь больше так работать нельзя было. Это дестабилизировало ситуацию в министерстве, а также отношениях между министерством и Кабинетом Министром Украины.
Кроме того, была сложная ситуация между министром здравоохранения и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Зеленский подчеркнул, что больше так продолжаться не могло.
Выбор нового главы Минздрава президент назвал "очевидным".
Изменения в Минздраве: главное
- Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили 18 мая. "За" проголосовали 292 народных депутатов. Одной из главных причин такого решения стал провал вакцинации в Украине.
- Новым главой Минздрава назначили Виктора Ляшко. Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата.