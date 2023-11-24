Новий спалах невідомої пневмонії в Китаї: ВООЗ зʼясовує причини

Всесвітня організація охорони здоров'я знову хвилюється через Китаї. ВООЗ надіслала запит до китайської влади щодо інформації про пневмонію без діагнозу серед дітей на півночі країни.

Збільшення кількості пневмоній в Китаї

13 листопада 2023 року китайська влада повідомила про зростання випадків респіраторних захворювань у країні. Цю тенденцію пояснюють скасуванням обмежень, пов'язаних з COVID-19, і поширенням відомих патогенів, таких як грип, а також віруси RSV і SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

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Представники влади наголошували на необхідності посилення епіднагляду за захворюваннями в медичних установах та громадах, а також на зміцненні потужностей системи охорони здоров’я для забезпечення належного обслуговування пацієнтів.

21 листопада стало відомо про випадки пневмонії у дітей на півночі Китаю. Наразі невідомо, чи це пов'язано з загальним зростанням респіраторних інфекцій, як про це повідомляла влада Китаю раніше, чи це відокремлені події.

Стурбованість ВООЗ

22 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію, а також результати лабораторних досліджень зареєстрованих випадків пневмонії у дітей за механізмом Міжнародних медико-санітарних правил.

ВООЗ рекомендує громадянам країни дотримуватися заходів для зменшення ризику респіраторних захворювань, зокрема вакцинуватися, утримуватися на відстані від хворих, залишатися вдома під час захворювання, звертатися до лікаря, носити маски за потреби, забезпечувати хорошу вентиляцію та регулярно мити руки.

Як зазначили експерти в матеріалі BBC зараз знову почалось збільшення кількості хворих, такий же ефект був після зняття обмежень був і в інших країнах. Тому сильно турбуватися не потрібно, зараз Китай проходить ту стадію виходу з пандемії, яку інші країни минули раніше.