Увеличение количества пневмоний в Китае

13 ноября 2023 года китайские власти сообщили о росте случаев респираторных заболеваний в стране. Эту тенденцию объясняют отменой ограничений, связанных с COVID-19, и распространением известных патогенов, таких как грипп, а также вирусы RSV и SARS-CoV-2, вызывающие COVID-19.

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Представители власти отмечали необходимость усиления эпиднадзора за заболеваниями в медицинских учреждениях и общинах, а также укрепления мощностей системы здравоохранения для обеспечения надлежащего обслуживания пациентов.

21 ноября стало известно о случаях пневмонии у детей на севере Китая. Пока неизвестно, связано ли это с общим ростом респираторных инфекций, как об этом сообщали власти Китая ранее, или это обособленные события.

Обеспокоенность ВОЗ

22 ноября Всемирная организация здравоохранения запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований зарегистрированных случаев пневмонии у детей по механизму Международных медико-санитарных правил.

ВОЗ рекомендует гражданам страны соблюдать меры по уменьшению риска респираторных заболеваний, в частности вакцинироваться, удерживаться на расстоянии от больных, оставаться дома во время заболевания, обращаться к врачу, носить маски при необходимости, обеспечивать хорошую вентиляцию и регулярно мыть руки.

Как отметили эксперты в материале BBC сейчас снова началось увеличение количества больных, такой же эффект был после снятия ограничений и в других странах. Поэтому сильно беспокоиться не нужно, сейчас Китай проходит стадию выхода из пандемии, которую другие страны прошли раньше.