Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про припинення випробування трьох препаратів – гідроксихлорохіну, лопінавіру і ритонавіру, які проводили для пошуку ліків, ефективних у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19.

Рекомендації припинити випробування дав Міжнародний керівний комітет тестів солідарності ВООЗ. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

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Сьогодні ВООЗ прийняла рекомендацію Міжнародного керівного комітету Тестів солідарності про припинення випробувань гідроксихлорохіну і лопінавіру/ритонавіру,

– йдеться у джерелі.

В рамках дослідження порівнювався вплив перерахованих препаратів на смертність від захворювання. Крім того, препарати випробовували виключно на заражених COVID-19 в лікарнях.

Попередні результати випробувань показали, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір не викликають або практично не викликають зниження смертності від інфекції.

У ВООЗ немає інформацію, як препарати впливають на негоспіталізованих пацієнтів або як для профілактики COVID-19.