Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о прекращении испытания трех препаратов – гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира, которые проводили для поиска лекарств, эффективных в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

Рекомендации прекратить испытания дал Международный руководящий комитет тестов солидарности ВОЗ. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира,

– говорится в источнике.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Кроме того, препараты испытывали исключительно на зараженных COVID-19 в больницах.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

В ВОЗ нет информации, как препараты влияют на негоспитализированных пациентов или для профилактики COVID-19.