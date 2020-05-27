ВООЗ назвала нові епіцентри коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що новим епіцентром пандемії коронавірусу тепер є Північна та Південну Америки.
Про це представники організації заявили на пресконференції, пише The Guardian.
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Загалом на двох материках понад 2,4 мільйона людей хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19, з них понад 143 тисячі померли.
Наш регіон став епіцентром пандемії COVID-19. Тому країнам не можна полегшувати карантинні обмеження,
– заявила керівниця ВООЗ в американському регіоні та глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн.
Вона наголосила, що Латинська Америка вже випередила Європу й Сполучені Штати за кількістю нових випадків коронавірусу на день.
Найгірша ситуація в Бразилії, а також у Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Гватемалі й Нікарагуа.
У дослідженні університету Вашингтона порахували, що загальна кількість загиблих у Бразилії може зрости в п'ять разів – до 125 000, вже до початку серпня.
Епіцентри коронавірусу
- Взимку епіцентром та джерелом коронавірусу ВООЗ вважав Китай.
- На початку весни – Європу, водночас вважаючи, що потенційно осередком пандемії можуть стати США й Африка.
- Напередодні ВООЗ оголосила епіцентром пандемії COVID-19 Латинську Америку.