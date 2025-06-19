Результати дослідження, опубліковані у журналі Scientific Reports, свідчать: заняття у воді допомагають не лише тілу, а й психічного стану, пише 24 Канал.

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Нове дослідження вправ у воді

Коли людина заходить у басейн, навантаження на хребет одразу зменшується, і це відчувається майже миттєво. Саме тому ми вирішили вивчити, як водна терапія впливає на страхи, пов’язані з болем, зокрема на кінезіофобію – тобто страх руху через біль або травми, і як це співвідноситься з роботою м’язів хребта,

– розповіла Маріз Фортін, доцентка кафедри здоров'я, кінезіології та прикладної фізіології.

У дослідженні взяли участь 34 людини з хронічними болями у попереку, яких розділили на дві групи по 17 осіб. Одна група проходила традиційний курс лікування (включаючи вправи на суші), а друга – займалася аквааеробікою замість звичайного тренажерного залу.

Аквааеробіка знімає біль і покращує настрій

Обидві групи тренувалися двічі на тиждень протягом 10 тижнів, роблячи акцент на розвиток м’язів корпусу та стегон. Учасники регулярно заповнювали анкети, а за їхнім станом спостерігали лікарі.

Як показало дослідження, і традиційна, і водна терапія суттєво зміцнили м’язи попереку. Проте у групі аквааеробіки було зафіксовано помітне зростання двох основних груп м’язів, відповідальних за стабільність хребта. До того ж саме у цій групі значно знизилися рівень тривожності, порушення сну та страхи, пов’язані з болем.