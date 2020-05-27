Є люди, які більш уразливі до важкого перебігу коронавірусного захворювання, ніж інші. Відтак вчені припустили, що пояснення слід шукати в спадковості та мали рацію – вдалося виявити ген, який підвищує ризики важкого перебігу COVID-19. Крім того, відомо, що цей ген також має вплив на розвиток деменції.

Британські дослідники довели, що мутація в гені ApoE вдвічі збільшує ризик важкого перебігу COVID-19. Про відкриття вчених пише Guardian. Так, команда дослідників провела масштабний аналіз даних з британського Біобанку.

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Ген про який йде мова – ApoE

У нормі ген ApoE дає початок білків, які беруть участь в ліпідному обміні.

Проте, мутантна форма під назвою e4 підвищує рівень холестерину і збільшує ймовірність серцево-судинних захворювань і деменції.

Дослідження свідчить про те, що наявність двох копій варіанти e4 підвищує ризик розвитку деменції в 14 разів.

Потім вчені вивчили дані про пацієнтів, які потрапили до лікарні з COVID-19 та виявили, що у носіїв двох копій e4 ймовірність тяжкого перебігу хвороби вдвічі вище, ніж у тих, чий геном містить дві нормальні копії гена ApoE. Цей зв'язок зберігався навіть, якщо e4 не був наявний у людей з деменцією.

Важливо! Мутація в гені ApoE робить людину більш вразливою до коронавірусу і підвищує ризик нейродегенеративних захворювань.

Конкретні молекулярні механізми, що пояснюють цей зв'язок, тільки належить визначити. Можливо, мутантні гени впливають на роботу імунної системи.