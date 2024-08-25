Вірус енцефаліту коней вже передається від тварин людині: у США б’ють на сполох
Джерело:Commonwealth of Massachusetts
Медики США б'ють на сполох, адже тепер вірус східного енцефаліту коней (EEE) може передаватися від коней до людей через комарів.
Дані Центру контролю та профілактики захворювань свідчать, що у тих, людей, які інфікувались, зазвичай розвиваються неврологічні проблеми. Втім, в тяжких випадках можливі судоми і навіть кома.
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Що відомо про вірус енцефаліту коней
Близько 30% хворих тварин помирають.
У США уже офіційно зафіксували 2 випадки хвороби серед людей. Два випадки виявили у різний період часу у двох чоловіків із штату Массачусетс.
Вірус у коней, який може поширюватися і на людей, фіксували також у північній частині штату Нью-Йорк.
EEE — рідкісна, але серйозна хвороба, яка викликає занепокоєння у сфері охорони здоров'я, – повідомив уповноважений з охорони здоров'я штату Массачусетс Роббі Голдштейн.
Довідково. Вірус енцефаломієліту коней – гостре нейроінфекційне захворювання. Воно характеризується дифузним запаленням головного і спинного мозку.
Як передається вірус людині
Вірус EEE циркулює в москітах, які кусають ссавців, зокрема, коней, а також людей.
Стано на зараз смертельних випадків хвороби серед людей не зафіксовано. Але фахівці попередили, що люди вікової категорії 50+ і молодше 15 років – в групі найвищого ризику.
Симптоми вірусу енцефаломієліту
- раптові головні болі,
- висока температура,
- озноб;
- блювота.
Ці ознаки можуть з’явитися між 4 і 10 днями після укусу зараженого ЕЕЕ комара.