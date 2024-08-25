Дані Центру контролю та профілактики захворювань свідчать, що у тих, людей, які інфікувались, зазвичай розвиваються неврологічні проблеми. Втім, в тяжких випадках можливі судоми і навіть кома.
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Що відомо про вірус енцефаліту коней
Близько 30% хворих тварин помирають.
У США уже офіційно зафіксували 2 випадки хвороби серед людей. Два випадки виявили у різний період часу у двох чоловіків із штату Массачусетс.
Вірус у коней, який може поширюватися і на людей, фіксували також у північній частині штату Нью-Йорк.
EEE — рідкісна, але серйозна хвороба, яка викликає занепокоєння у сфері охорони здоров'я, – повідомив уповноважений з охорони здоров'я штату Массачусетс Роббі Голдштейн.
Довідково. Вірус енцефаломієліту коней – гостре нейроінфекційне захворювання. Воно характеризується дифузним запаленням головного і спинного мозку.
Як передається вірус людині
Вірус EEE циркулює в москітах, які кусають ссавців, зокрема, коней, а також людей.
Стано на зараз смертельних випадків хвороби серед людей не зафіксовано. Але фахівці попередили, що люди вікової категорії 50+ і молодше 15 років – в групі найвищого ризику.
Симптоми вірусу енцефаломієліту
- раптові головні болі,
- висока температура,
- озноб;
- блювота.
Ці ознаки можуть з’явитися між 4 і 10 днями після укусу зараженого ЕЕЕ комара.