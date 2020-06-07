Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян визнав, що ситуація з коронавірусом у країні дуже складна, а лікарні перезагружені. Навіть є випадки, коли люди помирають через те, що їх не можуть своєчасно госпіталізувати.

Нині у Вірменії 200 людей з коронавірусом просто очікують своєї черги на госпіталізацію, заявив Пашинян. Про це повідомляє видання News.am.

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Наша система охорони здоров'я працює під таким навантаженням, що ми не встигаємо розміщати у лікарнях пацієнтів, які потребують госпіталізації,

– заявив прем'єр Вірменії.

Він заявив, що в країні вже є випадок, коли людина померла від коронавірусу через те, що їй не змогли вчасно надати медичну допомогу.

"При цьому запізнення було подвійним: рідні трохи запізнилися з передачею вірною інформації системі охорони здоров'я, відреагували запізно, і була зафіксована перша схожа смерть", – розповів Нікол Пашинян.

Крім того, зафіксовані вже два випадки смерті, коли пацієнти не могли потрапити у реанімаційне відділення. Вони перебували у звичайних відділеннях лікарень через брак місць.

Що відомо про коронавірус у Вірменії?У Вірменії на коронавірус захворіли вже 12 тисяч 364 людей, серед яких і сам прем'єр Нікол Пашинян. При цьому в останні 5 діб щоденно фіксують понад 500 нових випадків захворювання. Від хвороби померли вже 190 людей.



Кількість нових випадків є дещо вищою, ніж в Україні, але є один важливий аспект – маленька Вірменія ледь не у 15 разів менша, ніж Україна.