В Армении критическая ситуация с коронавирусом: детали
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что ситуация с коронавирусом в стране очень сложная, а больницы перегружены. Даже есть случаи, когда люди умирают из-за того, что их не могут своевременно госпитализировать.
Сейчас в Армении 200 людей с коронавирусом просто ожидают своей очереди на госпитализацию, заявил Пашинян. Об этом сообщает издание News.am.
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Наша система здравоохранения работает под такой нагрузкой, что мы не успеваем размещать в больницах пациентов, нуждающихся в госпитализации,
– заявил премьер Армении.
Он заявил, что в стране уже есть случай, когда человек умер от коронавируса из-за того, что ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь.
"При этом опоздание было двойным: родные немного опоздали с передачей верной информации системе здравоохранения, отреагировали слишком поздно, и была зафиксирована первая подобная смерть", – рассказал Никол Пашинян.
Кроме того, зафиксированы уже два случая смерти, когда пациенты не могли попасть в реанимационное отделение. Они находились в обычных отделениях больниц из-за нехватки мест.
Что известно о коронавирусе в Армении?В Армении коронавирусом заболели уже 12 364 человека, среди которых и сам премьер Никол Пашинян. При этом в последние 5 суток ежедневно фиксируют более 500 новых случаев заболевания. От болезни умерли уже 190 человек.
Количество новых случаев несколько выше, чем в Украине, но есть один важный аспект – маленькая Армения чуть ли не в 15 раз меньше, чем Украина.