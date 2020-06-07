Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что ситуация с коронавирусом в стране очень сложная, а больницы перегружены. Даже есть случаи, когда люди умирают из-за того, что их не могут своевременно госпитализировать.

Сейчас в Армении 200 людей с коронавирусом просто ожидают своей очереди на госпитализацию, заявил Пашинян. Об этом сообщает издание News.am.

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Наша система здравоохранения работает под такой нагрузкой, что мы не успеваем размещать в больницах пациентов, нуждающихся в госпитализации,

– заявил премьер Армении.

Он заявил, что в стране уже есть случай, когда человек умер от коронавируса из-за того, что ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

"При этом опоздание было двойным: родные немного опоздали с передачей верной информации системе здравоохранения, отреагировали слишком поздно, и была зафиксирована первая подобная смерть", – рассказал Никол Пашинян.

Кроме того, зафиксированы уже два случая смерти, когда пациенты не могли попасть в реанимационное отделение. Они находились в обычных отделениях больниц из-за нехватки мест.

Что известно о коронавирусе в Армении?В Армении коронавирусом заболели уже 12 364 человека, среди которых и сам премьер Никол Пашинян. При этом в последние 5 суток ежедневно фиксируют более 500 новых случаев заболевания. От болезни умерли уже 190 человек.



Количество новых случаев несколько выше, чем в Украине, но есть один важный аспект – маленькая Армения чуть ли не в 15 раз меньше, чем Украина.