Виписали останнього пацієнта: ще одна країна поборола коронавірус
Тихоокеанська держава Фіджі оголосила свою територію вільною від коронавірусної інфекції. Всього в республіці хворіли 18 громадян. Днями одужав останній пацієнт з COVID-19.
Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр республіки Френк Баінімарама.
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Острів Фіджі вільний від коронавірусу
Останній випадок коронавірусу на острові зафіксували 45 днів тому.
Останній активний пацієнт з COVID-19 одужав. І навіть при тому, що кількість тестів зростає з кожним днем, минуло 45 днів відтоді, як ми зафіксували останній випадок. Без смертельних випадків наш рівень одужання становить 100%, – заявив Баінімарама.
Прем'єр Фіджі зазначив, що такий успіх є "відповіддю на молитви і важку роботу".
Острови в Тихоокеанському регіоні вважали найбільш вразливими до коронавірусної інфекції, адже вони мають слабку систему охорони здоров'я.
Однак оперативне закриття кордонів і припинення туризму допомогло стримати ситуацію.
Перший випадок зараження на Фіджі зареєстрували в березні.
На острові проживає близько 900 тисяч людей, але коронавірусом захворіли лише 18 громадян.
Які країни змогли побороти коронавірус
- Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу 2 червня. Країна стала другою в Європі після Словенії.
- Також про успіх в подоланні коронавірусної інфекції заявила Нова Зеландія.
- У світі загалом від початку пандемії одужали вже майже 3 мільйони людей.