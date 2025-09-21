За даними відомства, майже всі інфіковані мали відкриті рани, які контактували з морською водою, а більшість – супутні хронічні хвороби, передає 24 Канал.

Що потрібно знати про Vibrio vulnificus

За даними Cleveland Clinic, бактерія Vibrio vulnificus природно мешкає у прибережних морських і солонуватих водах, найбільш активно розмножуючись із травня по жовтень. Інфікуватися нею можна двома основними шляхами:

Через контакт із водою – особливо якщо є відкриті рани чи порізи;

Під час вживання сирих або недостатньо термічно оброблених морепродуктів, інфікованих цим мікроорганізмом.

Інфекція розвивається дуже швидко. Спочатку можуть виникати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, підвищення температури, а також швидке руйнування тканин (некроз) і сепсис. Саме тому цю хворобу часто називають "бактерією, що поїдає тіло".

Для здорових людей без супутніх захворювань шанси на одужання високі – за умови швидкого звернення по медичну допомогу. Однак у людей із хронічними хворобами ризик смертельного перебігу набагато більший.

За статистикою, приблизно кожен п'ятий інфікований Vibrio vulnificus помирає, а тим, хто виживає, іноді потрібна ампутація кінцівок.

Як запобігти інфікуванню?

Джерело: CDC