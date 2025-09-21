По данным ведомства, почти все инфицированные имели открытые раны, которые контактировали с морской водой, а большинство – сопутствующие хронические болезни,передает 24 Канал.
Что нужно знать о Vibrio vulnificus
По данным Cleveland Clinic, бактерия Vibrio vulnificus естественно обитает в прибрежных морских и солоноватых водах, наиболее активно размножаясь с мая по октябрь. Инфицироваться ею можно двумя основными путями:
- Через контакт с водой – особенно если есть открытые раны или порезы;
- Во время употребления сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, инфицированных этим микроорганизмом.
Инфекция развивается очень быстро. Сначала могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышение температуры, а также быстрое разрушение тканей (некроз) и сепсис. Именно поэтому эту болезнь часто называют "бактерией, поедающей тело".
Для здоровых людей без сопутствующих заболеваний шансы на выздоровление высокие – при условии быстрого обращения за медицинской помощью. Однако у людей с хроническими болезнями риск смертельного течения гораздо больше.
По статистике, примерно каждый пятый инфицированный Vibrio vulnificus умирает, а тем, кто выживает, иногда требуется ампутация конечностей.
Как предотвратить инфицирование?
Источник: CDC
- Не заходите в солоноватую или морскую воду с открытыми ранами. Если это неизбежно, закройте их водостойкими повязками.
- Тщательно мойте раны мылом и водой после контакта с морской водой или сырыми морепродуктами.
- Немедленно обращайтесь к врачу, если после купания или работы с морепродуктами рана покраснела, отекла или стала болезненной.
- Не ешьте сырые или недоваренные морепродукты, особенно устрицы, если имеете хронические болезни.
- Всегда мойте руки после контакта с сырыми моллюсками или рыбой.