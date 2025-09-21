По данным ведомства, почти все инфицированные имели открытые раны, которые контактировали с морской водой, а большинство – сопутствующие хронические болезни,передает 24 Канал.

Смотрите также Что делать, если вы контактировали с больным корью: советы Минздрава

Что нужно знать о Vibrio vulnificus

По данным Cleveland Clinic, бактерия Vibrio vulnificus естественно обитает в прибрежных морских и солоноватых водах, наиболее активно размножаясь с мая по октябрь. Инфицироваться ею можно двумя основными путями:

Через контакт с водой – особенно если есть открытые раны или порезы;

Во время употребления сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, инфицированных этим микроорганизмом.

Инфекция развивается очень быстро. Сначала могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышение температуры, а также быстрое разрушение тканей (некроз) и сепсис. Именно поэтому эту болезнь часто называют "бактерией, поедающей тело".

Для здоровых людей без сопутствующих заболеваний шансы на выздоровление высокие – при условии быстрого обращения за медицинской помощью. Однако у людей с хроническими болезнями риск смертельного течения гораздо больше.

По статистике, примерно каждый пятый инфицированный Vibrio vulnificus умирает, а тем, кто выживает, иногда требуется ампутация конечностей.

Как предотвратить инфицирование?

Источник: CDC