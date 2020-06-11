Другий етап медичної реформи в Україні продовжать. За словами прем'єр-міністра, уряд не планує його відтермінування.

Наразі фахівці переглядають та виправляють помилки у параметрах реформи. Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише 24 канал.

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В уряді вважають, що тарифи НСЗУ занижені, їх переглянуть.

Денис Шмигаль “Другий етап медичної реформи буде продовжуватись, законопроєкту щодо його відстрочення не буде. Ми перераховуємо тарифи Національної служби здоров’я (НСЗУ). Там були помилки і невірні розрахунки вартості певних видів і певних пакетів медпослуг. Багато з них занижені”

Як приклад, прем'єр навів "інфарктний пакет", який за чинним тарифом лікування коштує 16 тисяч гривень, а по факту – понад 30 тисяч гривень.

Таких прикладів доволі багато. Їх треба переглянути, доповнити,

– зазначив Шмигаль.

Крім того, в уряді наголосили, що у підготовці другого етапу не врахували роботу психіатрії, фтизіопульмонології, їх "просто забули".

За словами Шмигаля, всі ці помилки виправлять без відтермінування другого етапу медреформи.

Денис Шмигаль “Продовження реформи з виправленням цих помилок, я впевнений, дасть правильний результат. У цьому році вона йде дуже складно. Ми вирівняємо всі непорозуміння і вже з наступного року ми, як пацієнти, зможемо відчувати оновлення медичної галузі".

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Що відомо про скасування другого етапу реформи медицини? Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки. Але нинішній уряд та президент вирішили заблокувати реформу. Після критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами. Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.