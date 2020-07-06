У Херсонській області на наявність коронавірусу тестують персонал пансіонатів та баз відпочинку морських курортів.

Біологічні зразки для ПЛР-тестування почали збирати ще минулого тижня, повідомляє директор Департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

До теми Майже на всіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку

Методом ПЛР провели вже 40 тестувань працівників баз відпочинку курортного села Залізний Порт. У жодної людини не виявили коронавірусної інфекції.

За ініціативою Департаменту здоров’я Херсонської ОДА, регіональною комісією ТЕБ та НС ухвалено рішення обстежувати методом ПЛР персонал пансіонатів та баз відпочинку, розташованих на морських курортах Херсонщини. Це дозволить контролювати розповсюдження вірусу COVID-19 в області, вчасно виявляти хворих, реагувати та створювати умови для безпечного відпочинку гостей і жителів нашої області,

– заявив Короленко.

Короленко зауважив, що тестуватимуть лише персонал, адже він найбільше контактує з відпочивальниками. Тестування персоналу кафе або громадських закладів харчування поки що не передбачається.

Зауважимо, що від початку пандемії у Херсонській виявили всього 196 випадків зараження коронавірусом. Натомість 182 людини вже одужали, але 2 пацієнти не змогли подолати хворобу.