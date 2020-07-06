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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
В Украине появилось новое подразделение, которое занимается развитием трансплантации
16:01, сегодня В Украине появилось новое подразделение, которое занимается развитием трансплантации
Не из Китая: британские ученые озвучили новую версию происхождения COVID-19
10:44, сегодня Не из Китая: британские ученые озвучили новую версию происхождения COVID-19
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Количество больных резко уменьшилось: в Украине зафиксировали 543 новых случая COVID-19
08:53, сегодня Количество больных резко уменьшилось: в Украине зафиксировали 543 новых случая COVID-19
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