В Херсонской области на наличие коронавируса тестируют персонал пансионатов и баз отдыха морских курортов.

Биологические образцы для ПЦР-тестирования начали собирать еще на прошлой неделе, сообщает директор Департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

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Методом ПЦР провели уже 40 тестирований работников баз отдыха курортного села Железный Порт. Ни у одного человека не обнаружили коронавирусную инфекцию.

По инициативе Департамента здравоохранения Херсонской ОГА, региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение обследовать методом ПЦР персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах Херсонщины. Это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей нашей области,

– заявил Короленко.

Короленко отметил, что тестировать будут только персонал, так как он больше всего контактирует с отдыхающими. Тестирование персонала кафе или общественных заведений питания пока не предвидится.

Заметим, что с начала пандемии в Херсонской области обнаружили всего 196 случаев заражения коронавирусом. Между тем 182 человека уже выздоровели, но 2 пациента не смогли побороть болезнь.