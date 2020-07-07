Лікувально-діагностичний корпус Охматдиту мали відкрити 1 червня, втім, не судилося. На заваді стала пандемія коронавірусу та викликана нею криза. Питання щодо відкриття закладу у якнайшвидші терміни було навіть на контролі у президента Зеленського.

Тепер же нові відділення Охматдиту, найімовірніше, відкриють наприкінці липня. Про це під час брифінгу МОЗ розповів очільник відомства Максим Степанов, пише 24 канал.

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В нас було передбачено 1 червня відкриття другої черги лікарні Охматдит. Воно передбачало відкриття відділень хіміотерапії, онкології, відділення онкології з ліжками інтенсивної хіміотерапії, тобто все що стосується онкологічного блоку для наших дітей. У зв’язку з епідемією і коронакризою у нас виникла затримка з постачанням специфічного медичного обладнання від європейських виробників,

– пояснив міністр.

За його словами, зокрема, такі затримки виникли через введення заборони на експорт відповідного обладнання. Степанов наголосив, що особисто звертався до цих європейських компаній, аби вони пришвидшили постачання обладнання.

"Ми перенесли відкриття цих відділень на кінець липня. Таке завдання ставив і президент країни. Важливо, щоб наші діти отримали серйозну європейську клініку, якою є Охматдит", – додав міністр.

Що ще про Охматдит сказав міністр

Степанов анонсував відкриття наступного відділення Охматдиту у 2021 році. За його словами, це буде центр екстреної медичної допомоги, хірургії тощо.

Окрім того, МОЗ планує до кінця 2021 року здати весь комплекс цієї національної дитячої лікарні.