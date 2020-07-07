Лечебно-диагностический корпус "Охматдета" должны были открыть 1 июня, впрочем, не суждено. На пути стала пандемия коронавируса и вызванный ею кризис. Вопрос об открытии заведения в скорейшие сроки был даже на контроле у президента Зеленского.

Теперь же новые отделения Охматдета, вероятнее всего, откроют в конце июля. Об этом во время брифинга Минздрава рассказал глава ведомства Максим Степанов, пишет 24 канал.

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У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы Охматдет. Оно предусматривало открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделения онкологии с койками интенсивной химиотерапии, то есть все что касается онкологического блока для наших детей. В связи с эпидемией и коронакризисом у нас возникла задержка с поставкой специфического медицинского оборудования от европейских производителей,

– пояснил министр.

По его словам, в частности, такие задержки возникли из-за введения запрета на экспорт соответствующего оборудования. Степанов подчеркнул, что лично обращался к этим европейским компаниям, чтобы они ускорили поставки оборудования.

"Мы перенесли открытие этих отделений на конец июля. Такую задачу ставил и президент страны. Важно, чтобы наши дети получили серьезную европейскую клинику, которой является Охматдет", – добавил министр.

Что еще об Охматдете сказал министр

Степанов анонсировал открытие следующего отделения Охматдета в 2021 году. По его словам, это будет центр экстренной медицинской помощи, хирургии и тому подобное.

Кроме того, Минздрав планирует до конца 2021 года сдать весь комплекс этой национальной детской больницы.