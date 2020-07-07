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Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
За сутки в Украине 564 новых больных COVID-19
09:22, сегодня За сутки в Украине 564 новых больных COVID-19
Новости о коронавирусе 6 июля: ВОЗ остановила испытания 3 лекарств, в Киеве ослабили карантин
06:01, сегодня Новости о коронавирусе 6 июля: ВОЗ остановила испытания 3 лекарств, в Киеве ослабили карантин
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В Украине появилось новое подразделение, которое занимается развитием трансплантации
16:01, 6 июля В Украине появилось новое подразделение, которое занимается развитием трансплантации
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