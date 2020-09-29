З моменту поширення коронавірусної інфекції, у світі під час перебігу хвороби померли більше ніж мільйон людей.

Згідно з даним РНБО України, на момент написання статті по усьому світі зареєстрували 33 391 407 хворих на коронавірус, 1 002 538 пацієнтів померли.

До теми Скільки українців померли від COVID-19, туберкульозу, грипу та раку за перші 6 місяців пандемії

Американські епідеміологи прогнозують, що до кінця цього року у світі буде зареєстровано ще щонайменше 400 тисяч смертей внаслідок хвороби.

Нагадаємо, що влада Китаю повідомила про спалах невідомої пневмонії 31 грудня. Натомість місцеві жителі міста Ухань, де і почався спалах коронавірусу, стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Деякі науковці та епідеміологи вважають, що COVID-19 міг почати свій шлях ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.

Наприкінці січня 2020 року у Китаї було зареєстровано вже понад 200 летальних випадків внаслідок захворювання.

До слова, згідно з даними ВООЗ, від респіраторних захворювань, пов'язаних з грипом, щороку у світі помирають до 650 тисяч людей. Натомість від туберкульозу – близько 1,5 мільйона.



Смертність України за січень – червень 2020 / Інфографіка 24 каналу