С момента распространения коронавирусной инфекции в мире во время течения болезни умерли более миллиона человек.

Согласно данным СНБО Украины, на момент написания статьи по всему миру зарегистрировали 33 391 407 больных коронавирусом, 1 002 538 пациентов умерли.

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Американские эпидемиологи прогнозируют, что к концу этого года в мире будет зарегистрировано еще как минимум 400 тысяч смертей в результате болезни.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря. Зато местные жители города Ухань, где и началась вспышка коронавируса, утверждают, что первые больных фиксировали еще в начале месяца. Некоторые ученые и эпидемиологи считают, что COVID-19 мог начать свой путь еще в конце августа или начале сентября 2019 года.

В конце января 2020 года в Китае было зарегистрировано более 200 летальных случаев вследствие заболевания.

К слову, по данным ВОЗ, от респираторных заболеваний, связанных с гриппом, ежегодно в мире умирают до 650 тысяч человек. Зато от туберкулеза – около 1,5 миллиона.



Смертность в Украине за январь – июнь 2020 / Инфографика 24 канала